شددت النيابة العامة على ضرورة إبلاغ المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول، عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته.

غرامة كبيرة:

وأكدت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن عدم المبادرة بالإفصاح عن ذلك يترتب عليه المُساءلة الجزائية المشددة، التي قد تصل إلى نصف مليون ريال غرامة.

إحالة إلى النيابة:

ولفتت إلى أنه إذا اقترنت المخالفة بفعل جرمي، فتحال القضية إلى النيابة العامة، مع المتهم، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، داعية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الدولية.