مع اتساع السوق للمزيد من العطور وصعوبة الفصل بين الجيد والرائع، يحتضن موسم الرياض 2021 في معرض “أنا عربية” مواهب حسية تنتج أرقى العطور التي تحكي روائحها قصصًا تنعش خلفها ذكرى أو تُكوّن شعورًا جديدًا، ومن بين أكثر من 270 جناحًا في المعرض، خُصصت العديد من الزوايا لمصممي الروائح العطرية لعرض منتجاتهم وشرح قصة كل رائحة للزوار.

عطور في المعرض:

وتتنوع المكونات العطرية المستخدمة في العطور الموجودة في المعرض، وتتفاوت في عمقها بين خشب الصندل والباتشولي والزعفران، ونوتات الورد والياسمين والعنبر وغيرها، وتشكل الروائح جزءًا مهمًّا في استحضار الذكريات الجميلة، فتتوفر في معرض “أنا عربية” تشكيلات عطور منزلية بروائح شرقية، كالعود وبخور اللبان والشموع المعطرة والمصنعة يدويًّا.

أجهزة عطرية:

ولا تقتصر تجربة اختيار العطر المنشود على العلامات التجارية المشاركة، بل تحيط أرجاء معرض “أنا عربية” أجهزة عطرية تنشر روائح شرقية مميزة طوال أيام عمل المعرض، لتأخذ زائريه في رحلة عربية ساحرة مشبعة للحواس.

ويُعد معرض “أنا عربية” محطة انتقالية في عالم المعارض، حيث يحتفي بالمواهب العربية الناشئة، ويمكّنها لتحصل على القوة التي تساعدها في التطور ونقل الحضارة العربية الزاخرة إلى مستوىً جديد مع لمسة حديثة.

ويستمر معرض “أنا عربية” في استقبال الزوار في منطقة “واجهة الرياض”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، ويفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الـ 4 مساءً حتى الـ 12 منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.