أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير 9 مخازن للأسلحة بعد نقلها من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء المهلة الممنوحة لهم لإخلاء الملعب.

مهلة إخلاء ملعب الثورة الرياضي

وكان التحالف أمهل الميليشيا الحوثية الإرهابية 6 ساعات لإخراج الأسلحة من الملعب وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية، مشيرًا إلى أن المهلة بدأت من الساعة (20:00) بتوقيت صنعاء مساء أمس الخميس.

إسقاط الحماية المدنية

وأشار التحالف إلى أنه سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني وأن إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وبعد انتهاء المهلة قال التحالف أنه راقب عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها في العاصمة صنعاء مشيرًا إلى أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية مطالبًا المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف.