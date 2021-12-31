قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة الفعاليات الرياضية في وزارة الرياضة، نقل مباراة السوبر السعودي بين فريقي الهلال والفيصلي الخميس المقبل من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

سبب نقل السوبر السعودي إلى الملز:

وستُقام المباراة في موعدها الخميس المقبل السادس من يناير، حيث أتى هذا القرار لضمان منح الفرصة الكاملة لجاهزية ملعب الملك فهد لاستضافة مباريات كأس السوبر الإسباني التي تُقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير المقبل، حسب الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث ستجمع المباراة الأولى بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

الهلال يهزم الفيصلي قبل موقعة السوبر:

يذكر أن الهلال كان فاز على الفيصلي مساء اليوم الجمعة في دوري المحترفين السعودي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة.

ويتواجد الهلال رابعًا في جدول الترتيب، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الثاني عشر.