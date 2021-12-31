تفاعل العديد من محبي الفنانة الكويتية نوال عبر وسم نوال تريو نايت الذي انطلق قبل ساعات من احتفالات ليلة رأس السنة في الرياض، والذي يشارك فيه 13 فنانًا سعوديًّا وعربيًّا للمرة الأولى.

لحظة وصول فنانة العرب لمسرح فنان العرب محمد عبده لأحياء حفل #نوال_تريو_نايت @NAWALalq8iya pic.twitter.com/fUAN5uBJGJ

— شـودي ♡ 🇰🇼 (@Shoodiy_111) December 31, 2021

نوال تريو نايت يحصد آلاف التغريدات:

واحتشد الوسم بآلاف التغريدات التي ترحب بالفنانة الكويتية وتعبر عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، حيث نشروا صورًا ومقاطع فيديو للفنانة في حفلات سابقة في الرياض وخارجها.

13 فنانًا في ليلة الرياض تريو نايت:

ويُذكر أن الحفل الأضخم في رأس السنة “رياض تريو نايت” سيضم 13 فنانًا هم محمد عبده، وليد الشامي، عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصالة، أنغام، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، أسماء لمنور”.

حفل استثنائي:

وكان الفنان محمد عبده قد استبق الحفل بتصريح قال فيه: “الحفل وصوتي سيمثلان الفن الأصيل الهادف الذي يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا ويُصحح مفاهيم الحفلات”، مشيرًا إلى أن تنظيم الحفل سيكون مُتقنًا كالعادة.

أما الفنان نبيل شعيل فقد أوضح أنه سيكون على طبيعته وعفويًّا خلال أدائه على المسرح، مطالبًا جميع زملائه بالعفوية وأن يكونوا طبيعيين، حتى يستمتع الجمهور، موجهًا الشكر للمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تنظيم هذا الحفل.

بينما قالت الفنانة أنغام لحظة وصولها الرياض في وقت سابق: إن الحدث غير عادي هذه المرة، حيث إن موسم الرياض يجعلهم يتخيلون، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل.