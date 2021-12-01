نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، مثّل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، المملكة في حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة، يوم أمس الثلاثاء.

وكان في استقبال الأمير سعود بن نايف لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الشباب والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

لقاء مع أمير قطر:

والتقى الأمير سعود بن نايف، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لدولة قطر الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

وقد غادر أمير الشرية الدوحة، حيث كان في وداعه وزير الاتصالات والتكنولوجيا بدولة قطر محمد المناعي.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد افتتح البطولة بحضور عدد من رؤساء الدول بملعب “البيت” بالعاصمة الدوحة.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" سمو #أمير_الشرقية يمثّل المملكة العربية السعودية في حفل إفتتاح #كأس_العرب الذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة . pic.twitter.com/pnzjTOKCEu — إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) November 30, 2021

صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير #المنطقة_الشرقية يقف احتراما للعلم السعودي اثناء ظهوره في افتتاح #كأس_العرب في قطر 🇸🇦 pic.twitter.com/WdWeeHcjqM — بدر محمد العبدالكريم (@Balabdulkarim) November 30, 2021

الأخضر يبدأ مشواره بمواجهة الأردن:

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره الأردني مباراة مقرر إقامتها، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

وانطلقت بطولة كأس العرب في قطر، الثلاثاء، بـ4 مباريات، وستستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة مع المغرب، الأردن وفلسطين.