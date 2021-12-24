نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم حفل نادي سباقات الخيل على كأسي سمو ولي العهد بنسخته الـ 56 .

تفاصيل الحفل:

ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة عزف السلام الملكي.

فوز الجواد نجام:

وعقب نهاية الشوط الثامن سلَّم سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد “نجام” بالمركز الأول،كما سلَّم سموه بعد نهاية الشوط التاسع كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد “ماكينج ميراكلس” بالمركز الأول.