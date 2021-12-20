تسبب الهدف المُلغى لفريق ميلان في مباراة نابولي أمس الأحد بالجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي، في إثارة الجدل لدى الصحافة الإيطالية.

آراء متناقضة حول صحة إلغاء هدف ميلان

وكان نابولي تفوق على الروسونيري بهدف دون مقابل، كما ألغى الحكم دافيدي ماسا هدفًا للروسونيري بداعي تدخل اللاعب الفرنسي المتسلل وقتها، أوليفيه جيرو في هدف الروسونيري.

وقالت صحيفة ” لا جازيتا” ديللو سبورت الإيطالية إن هدف الروسونيري المُلغى كان صحيحًا ولم يكن يستحق الإلغاء، كون جيرو لم يتدخل في اللعبة.

وأكد الخبير التحكيمي لوكا ماريلي عدم صحة إلغاء هدف ميلان، مضيفًا أن جيرو لم يتدخل في اللعبة.

وعلى النقيض تمامًا فقد أيدت صحيفتي ” توتو سبورت” و ” كوريري ديللو سبورت” الإيطاليتين قرار الحكم بإلغاء هدف الروسونيري كون جيرو حرك ساقه وتدخل في اللعبة محاولًا لمس الكرة.

وكان اللاعب إليف إلماس سجل هدف فوز نابولي الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول في مباراة أُقيمت على ملعب ” سان سيرو”.

نابولي يصعد للوصافة والروسونيري يتراجع

وأصبح رصيد نابولي بعد الفوز 39 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الروسونيري عند 39 نقطة في المركز الثالث.

وسيواجه ميلان، فريق إمبولي في الجولة التاسعة عشرة من الدوري بعد غد الأربعاء، بينما يواجه نابولي، فريق سبيزيا في الجولة التاسعة عشرة أيضًا بعد غد.