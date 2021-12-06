نجح منتخب تونس الأول لكرة القدم بقيادة مدربه منذر الكبير في استعادة توازنه، والتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العرب 2021.

تونس تتجاوز الإمارات وتتصدر:

ولعبت تونس ضد الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، وانتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب تونس الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر مجموعته في بطولة كأس العرب 2021، يليه الإمارات بالرصيد ذاته، ويتأهلان معًا إلى منافسات الدور ربع النهائي.

منتخب تونس ينتفض بعد خسارة سوريا:

وعلق منذر الكبير: “حققنا فوزًا مهمًّا، وأظهر اللاعبون روحًا عالية وإصرارًا قويًّا.. سيطرنا على مجريات اللعب وخلقنا العديد من الفرص، وتجاوز اللاعبون آثار هزيمتنا أمام سوريا، ونسعى لمواصلة المشوار بنفس العزيمة”.

وتابع: “منتخب تونس قدم اليوم أداء ونتيجة، خاصة في الشوط الأول الذي تميزنا فيه على جميع المستويات، أشكر كل للاعبين الذين قدموا كل ما لديهم فوق الميدان، لأنه ليس من السهل بعد الهزيمة أمام سوريا أن تكون ردة الفعل إيجابية بهذه الطريقة”.

وواصل المدرب تصريحاته قائلًا: “استخلصنا العبرة (من الهزيمة)، ومثلما وعدنا أنهينا الدور الأول في صدارة مجموعتنا، رغم الغيابات العديدة بسبب الإصابات، وانضمام محمد دراجر متأخرًا”.

واستكمل تصريحاته: “رغم وصول دراجر قبل يوم من المباراة، إلا أنه ساعدنا كثيرًا أمام الإمارات، كما أن ركائز المنتخب سليتي والمساكني والشعلالي قدموا ما كان مطلوبًا منهم”.

واختتم مدرب منتخب تونس تصريحاته قائلًا: “اليوم تأهلنا لربع النهائي، وسنمر إلى مرحلة أخرى، لذلك يجب أن نقوم بالتحضيرات اللازمة ونستوعب الدرس جيدًا من مباراة سوريا للذهاب بعيدا في البطولة”.