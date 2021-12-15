تقوم وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة على مدار (٢٤) ساعة، وذلك وفق آليات وخطط تراعي مكانة وعظم قبلة المسلمين ومحاور الخطط التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين المتوائمة في أهدافها مع رؤية المملكة العربية السعودية وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

مهام صيانة ثوب الكعبة

وتقوم الوكالة من خلال عدد من الكفاءات والإدارات المختصة بصيانة ثوب الكعبة المشرفة من خلال العديد من المهام منها شد القماش من جميع الجوانب وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشادروان، كذلك شد القماش بعد نزول الأمطار ووزن الحزام وفكه من الأسفل وإعادة شده مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وتشمل أعمال الصيانة تركيب إطار للحجر الأسود مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب كذلك تركيب إطار حول الركن اليماني مطرز يدوي بأسلاك الفضة المطلية بالذهب وتنظيف القماش بشكل دوري من الغبار والعوالق.

متابعة على مدار الساعة

وتجري أعمال الصيانة بمتابعة يومية ومستمرة لتنفيذها عند الحاجة من خلال كفاءات مؤهلة علميًا وعمليًا للتعامل مع ثوب الكعبة المشرفة وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب وفق خطط مدروسة تضمن سرعة التدخل في وقت قياسي.

يأتي ذلك بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي.