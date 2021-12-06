أكد المحلل الفني راكان سامي أن منتخب السعودية تأثر بغياب مدرب الأخضر الأولمبي، سعد الشهري، خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021.

غياب سعد الشهري أثر على الأخضر:

وتحدث راكان سامي عن مشاركة الصقور في البطولة، قائلًا: “أنا ضد الذهاب بالمنتخب الأولمبي لبطولة كأس العرب حفاظًا على ما وصلت إليه من نتائج وتصنيف للأخضر”.

وتابع المحلل الفني خلال تصريحاته لبرنامج المنصة على إذاعة “ألف ألف”: “كان يجب إعطاء فرصة من للاعبين من الفئة (ب) كهارون كمارا وعبدالعزيز البيشي والكويكبي وغيرهم”.

وواصل تصريحاته الإذاعية قائلًا: “الآن وقد ذهب منتخب السعودية بالصف الأولمبي، فلماذا أصر رينارد على قيادة مساعده بونادي له دون سعد الشهري”.

واختتم راكان سامي تصريحاته قائلًا: “عدم قيادة سعد الشهري لمنتخبه خلق فجوة بين اللاعبين والمدرب، وأخل بالاختيارات الفنية الملائمة في كل مباراة”.

منتخب السعودية في كأس العرب:

ويقود الأخضر في كأس العرب، مساعد المدرب رينارد، لورينت بونادي، واختار 23 لاعبًا في القائمة التي جاءت معظمها من اللاعبين مواليد عام 1999، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الأخضر لمواجهة المغرب، مساء يوم غد الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، حيث يحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد نقطة، فيما ضمن أسود الأطلس التأهل بـ6 نقاط.