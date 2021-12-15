ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار بشأن عدد العمالة المنزلية الذي يؤثر في استحقاق المعاش.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن استحقاق المعاش يؤثر عليه وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية.

استخراج عمالة منزلية:

وتابعت الموارد البشرية: يسمح للمستفيد الرئيسي في النظام السابق استخراج عمالة منزلية وأن لا يتجاوز عددها (اثنين) إضافة ممرض أو ممرضة في حال كان المستفيد من ذوي الإعاقة الحركية أو الأمراض المستعصية التي تستدعي للمساعدة، ويتم إثباته بموجب تقرير طبي لا يتجاوز من صدوره سنة واحدة.