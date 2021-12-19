أوضح الخبير القانوني أحمد الأمير رأيه حول إذا ما كان سيتم إيقاف سالم الدوسري لاعب الهلال بعد ركله للبرازيلي أنسيلمو لاعب النصر خلال مباراة الفريقين الخميس الماضي بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كواليس واقعة سالم الدوسري وأنسيلمو

وكان الدوسري ركل رأس أنسيلمو، بعد تدخل من اللاعبين على الكرة ما دعا جماهير النصر للمطالبة بتدخل لجنة الانضباط لمعاقبة لاعب الهلال.

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” : ” تقرير حكم مباراة الهلال والنصر هو الفيصل في معاقبة الدوسري بعد تصرفه مع أنسيلمو، إذا ذكر التقرير الحالة وعدم استحقاق العقوبة فبالتالي لن يُعاقب لاعب الهلال”.

وأضاف الأمير: “لو لم يذكر تقرير الحكم هذه الحالة، يجب على لجنة الانضباط التدخل فورًا”.

العقوبة المتوقعة في حال إقرارها

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يمكن إيقاف سالم الدوسري مباراتين وفقًا للمادة رقم 48 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق مع تغريم اللاعب 20 ألف ريال.

وكان النصر فاز على الهلال بثنائية دون رد يوم الخميس الماضي، أحرزها كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا.