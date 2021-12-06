أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يجب إدخال تفاصيل الراتب والدخل كاملة، في حالة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، على سؤال ورد فيه: “هل الضمان يحسب راتب الموظف مع تأمينات أو بدون؟

وغرد حساب العناية بالعملاء بقوله “لا بد من إدخال الراتب بشكل كامل، ويؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل ويستثنى منها إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة”.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

وقالت الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن التسجيل في النظام من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت في وقت سابق، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

أهداف الحماية الاجتماعية

وأضافت أنه تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت الوزارة أن النظام الجديد يعمل أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية العدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين التحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد أجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور.

التسجيل في نظام الضمان المطور

ودعت الوزارة المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال الطلبات بتاريخ 20 نوفمبر 2021م.

وأضافت أن المنصتين ستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية. كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.