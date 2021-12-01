يعيش النجم المصري محمود عبدالمنعم كهربا حالة من عدم الاستقرار مع فريقه الأهلي خلال الفترة الحالية، ما أثار التساؤلات حول احتمالية رحيله.

كهربا يلتقي فهد المولد

ونشر كهربا عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، صورة له بصحبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد خلال تواجده في مدينة دبي الإماراتية، مبديًا سعادته بلقائه مرة أخرى.

وأثارت الصورة العديد من التكهنات حول إمكانية عودة كهربا إلى صفوف الاتحاد مجددًا، خاصة أنه يُعاني من عدم المشاركة مع الأهلي المصري، وتؤكد التقارير أن المدير الفني بيتسو موسيماني أبدى موافقته على رحيله معارًا في يناير.

وسبق أن لعب كهربا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 على سبيل الإعارة، وظهر بشكل مميز مع العميد، وساهم في تتويجه بلقب كأس الملك.

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، يوم 20 من شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد الهلال، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف وضمك صاحب المركز الثالث.