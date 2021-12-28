ارتبط اسم المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس بالعودة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

جيسوس يرحل عن بنفيكا:

وأعلن نادي بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع خورخي جيسوس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

ورحل جيسوس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث طالبت الجماهير برحيله بعد الخسارة أمام بورتو بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ16 من كأس البرتغال.

وأثار إعلان بنفيكا رحيل مدربه البرتغالي حالة من الجدل، حيث توقع البعض عودته لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مجددًا، خاصة أن الزعيم تألق تحت قيادته وحصد لقب دوري المحترفين.

الهلال يُعاني مع جارديم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع النتائج مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما دفع البعض للمطالبة برحيله.