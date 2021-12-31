أكدت وزارة الحج والعمرة، أن إصدار تصريح العمرة لا يلزمه شراء تذاكر النقل، لأن التذاكر اختيارية وليست إلزامية لجميع الفئات.

اختيارية وليست إلزامية:

ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ردًا على أكثر الأسئلة شيوعًا، إلى أنه يمكن التوجه للحرم المكي مباشرة لأداء العمرة والصلاة والطواف لغير المعتمرين، دون الالتزام بشراء تذاكر النقل.

طريقتان لشراء تذاكر النقل:

وتابعت الحج والعمرة أنه يتم شراء تذاكر النقل عبر طريقتين: الأولى من تطبيق اعتمرنا مباشرة، من خلال الخطوات التالية: حجز خدمة ثم خدمات النقل، ثم تحديد موقف الحافلات (كدي – الجمرات)، ثم تحديد عدد التذاكر، وأخيرًا دفع قيمة التذاكر.

أما الطريقة الثانية فهي شراء تذاكر النقل هي عند الوصول إلى موقف الحافلات في مواقف كدي ومواقف الجمرات، حيث يمكن الشراء عن طريق البطاقات البنكية أو نقدًا.