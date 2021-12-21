ردت وزارة الحج والعمرة على سؤال بشأن هل يمكن أداء العمرة بدون جرعة تنشيطية ثالثة من لقاح كورونا؟

شروط أداء العمرة:

وقالت الوزارة عبر حسابه بموقع تويتر: إنه لأداء العمرة لمن بداخل السعودية يجب إصدار التصريح من تطبيق اعتمرنا، ويجب أن تكون بيانات المستفيد محدثة بنظام أبشر مع اشتراط ظهور الحالة كمحصن في توكلنا.

تلقي الجرعة التنشيطية:

وأوضحت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن تلقي الجرعة التنشيطية يساهم في رفع المناعة للوقاية من العدوى 25 ضعفًا في مواجهة متحور أوميكرون، وكذلك الحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة في حال الإصابة بنسبة عالية تتجاوز 70%، وكذلك الحماية من حالات التنويم في المستشفيات والوفاة بنسب عالية.

وقالت الوزارة في وقت سابق: إن اللقاح المتاح حاليًّا للجرعة التنشيطية هو لقاح فايزر-بيونتك بغض النظر عن نوع اللقاحات في الجرعة الأولى والثانية.