أكد تطبيق توكلنا أنه لا يمكن لولي الأمر أن يطلع على سجل السفر الدولي الخاص بأفراد الأسرة والمكفولين، إذ إن سجل السفر يستعرض السجل الخاص بصاحب الحساب فقط ولا يستعرض بيانات سجل السفر الخاصة بالتابع أو رب الأسرة.

وأوضح التطبيق أن سجل السفر الدولي يتيح للمستخدم استعراض سجل السفر الخاص به، ويشمل رحلات المغادرة والقدوم الدولية، ويظهر فقط للمواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر، والبيانات الظاهرة في التطبيق هي ذات البيانات الظاهرة في حساب المستفيد في أبشر، وتوكلنا جهة عاكسة فقط، ولا يملك صلاحية حذف أو تعديل البيانات.

وأضاف تطبيق توكلنا، أن التابع الذي حالة سجل السفر له خارج المملكة أو في حال كان خارج السعودية لا يظهر لدى ولي أمره، ويمكن التأكد من ذلك من “أبشر”، مضيفا أن التابع أيا كان عمره إذا كان داخل المملكة يمكنه التسجيل في “توكلنا” بحساب مستقل.

طريقة استعراض البيانات

يذكر أن طريقة استعراض بيانات سجل السفر الدولي في توكلنا هي كالتالي:

– التوجه إلى “لوحة البيانات”

– الضغط على أيقونة “سجل السفر”،

– الاطلاع على الرحلات مع إمكانية استعراض بيانات الرحلات بالضغط عليها.