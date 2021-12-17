أوضح الإعلامي وليد الفراج ما تردد حول أن الاتحاد سيعاني قانونيًا بسبب تعاقده مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر سابقًا.

النصر احتفظ بكافة حقوقه بعد فسخ العقد مع حمدالله

وكان النصر فسخ العقد مع اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، وطلب من اللاعب إحضار الشرط الجزائي في عقده الذي يُقدر بـ 84 مليون ريال كما احتفظ النصر بجميع حقوقه المالية والقانونية المثبتة أمام الجهات القضائية المختصة، بعد فسخ العقد.

موقف الاتحاد القانوني سليم

وقال وليد الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” اللاعب انضم لـ الاتحاد كصفقة انتقال حر، وقضيته مع النصر لا علاقة لـ الاتحاد بها قانونيًا”.

وسينضم حمدالله لتدريبات الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد في يناير المقبل حيث يبدأ سريان عقده مع الفريق بداية من الفترة الشتوية 2022 حتى صيف عام 2023.

يذكر أن اللاعب المغربي كان تُوج مع النصر بلقب وحيد في الدوري السعودي للمحترفين ولقبين في بطولة كأس السوبر السعودي.