أكدت الكاتبة والمخرجة هناء العمير أن إقامة مهرجان سينمائي دولي كالبحر الأحمر يستقبل صنّاع الأفلام والمنتمين للمجال، هو تحقيق للأحلام المنتظرة منذ زمن، وقالت: “جاءت اللحظة التي نشهد فيها تواجد عدد كبير من الفنانين والمنتجين والكتاب والمخرجين العالميين، واستضافتهم لأخذ صورة واقعية عن صنّاع الأفلام السعوديين والاطلاع على تجاربهم في أرض الوطن”.

وأضافت: “الأفلام السعودية سبق أن شاركت في مهرجانات عديدة عربيًّا وعالميًّا، لكن هذا الحدث استثنائي ومختلف ويملك نكهته الخاصة، بالإضافة لكونه فرصة ذهبية للتواصل مع شخصيات مهمة عالمية أثرت في تاريخ السينما، والاحتكاك بصنّاع الأفلام والنقاد من مختلف الجنسيات”.

وأشارت إلى أن استضافة 138 فيلمًا عالميًّا لنخبة من صنّاع الأفلام المحترفين، “شيء مهم ولها لأثر القوي، على منتجي الأفلام السعوديين المتابعين بشكل مستمر للتجارب العالمية، وسيشكل فارقًا للهواة، ويقوي من ذائقتهم وينميها، فحضور مثل هذه العروض الضخمة؛ يخلق بصمة مختلفة تؤثر على إنتاجهم المستقبلي الذي سيُحاكي التجارب العالمية”.