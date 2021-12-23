أقيمت في منطقة بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق موسم الرياض 2021، البطولة السعودية الإسبانية المزدوجة لرياضة بادل في “بادل رش”، وهي بطولة رياضية ترفيهية شارك فيها فريقان مزدوجان من السعوديين الهواة، والإسبان المدربين في البطولة.

وتهدف المبادرة للترويح عن النفس عبر رياضة بادل، كما تؤسس لانطلاق مرحلة جديدة من المنافسات الحماسية بالمنطقة الرياضية في بوليفارد رياض سيتي، وتحتضن “بادل رش” 11 ملعبًا، بينها 3 ملاعب داخلية مغلقة، و8 ملاعب خارجية في الهواء الطلق، وتتميز اللعبة بوجود مدربين رجال وسيدات لمساعدة اللاعبين وتقديم النصائح اللازمة لهم خلال فعاليات الرياضة، إضافةً إلى وجود لاونج يحتوي على مبيعات بادل، وخدمات الضيافة المتكاملة، وتعد صالة “بادل رش” هي الأكبر من نوعها على مستوى المملكة، إذ توفر جميع احتياجات الزوار في لعبة بادل.

وتشهد ملاعب بادل إقبالًا واسعًا من الزوار منذ افتتاحها بداية ديسمبر الجاري، للاستمتاع بقضاء أوقات ترفيهية رياضية، كما تتيح ملاعب “بادل رش” فرصة التعلم والتدرب على قواعد اللعبة بمساندة خبراء يختصرون الوقت في إكساب المهارات.

وتقدم “بادل رش” العديد من المبادرات الرياضية الترفيهية خلال الفترة المقبلة، والتي بدأتها البطولة الإسبانية المزدوجة المقامة خلال الأيام الماضية بالتزامن مع عودة افتتاح منطقة بوليفارد رياض سيتي بعد الصيانة الشاملة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.