أعلنت هونغ كونغ أن هناك احتمالية لانتقال متحور أوميكرون عبر الهواء مشيرة إلى أن المتحور الجديد أصاب شخصين محصنين بالكامل وتم نقلهما إلى الحجر الصحي.

يأتي هذا فيما بدأت العديد من الدول في رصد حالات المتحور الجديد القادم من جنوب القارة الإفريقية حيث أكدت موسكو إصابة شخصين بمتحور أوميكرون وصلا من جنوب إفريقيا.

انتشار متحور أوميكرون

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن متحور أوميكرون الذي تم الكشف عنه مؤخرًا أكثر انتشارًا من متحور دلتا بنسبة 30% .

ودعا متحدث الصحة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المتحورات والمسارعة باستكمال الجرعتين والحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية.

متحور أوميكرون الرئيسية لا تختلف عن أعراض فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى أن اختلاف التحورات يكون في التسلسل الجيني للفيروس، ويسبب ذلك طفرات وتغيرات تؤدي إلى أن يكون المتحور مختلفًا، لكن الفيروس هو نفسه. وأوضح العبدالعالي أن أعراض

تحذير من المتحور الجديد

وفي وقت سابق حذر العلماء من أن متحوّر أوميكرون يحتوي على أكبر عدد من الطفرات التي رأوها على الإطلاق، بالتالي فإنه من المحتمل أن يكون “أوميكرون” لديه عدد من المزايا الإضافية مقابل المتحورات السابقة من “كوفيد-19”.