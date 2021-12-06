أعلنت هونغ كونغ أن هناك احتمالية لانتقال متحور أوميكرون عبر الهواء مشيرة إلى أن المتحور الجديد أصاب شخصين محصنين بالكامل وتم نقلهما إلى الحجر الصحي.
يأتي هذا فيما بدأت العديد من الدول في رصد حالات المتحور الجديد القادم من جنوب القارة الإفريقية حيث أكدت موسكو إصابة شخصين بمتحور أوميكرون وصلا من جنوب إفريقيا.
انتشار متحور أوميكرون
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن متحور أوميكرون الذي تم الكشف عنه مؤخرًا أكثر انتشارًا من متحور دلتا بنسبة 30% .
ودعا متحدث الصحة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المتحورات والمسارعة باستكمال الجرعتين والحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية.
تحذير من المتحور الجديد
والأمر الأكثر إثارة للقلق حتى الآن هو مدى فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد، والتي لن يعرفها العلماء على وجه اليقين لأسبوعين آخرين.
ويخشى الخبراء من أنه يمكن أن يجعل اللقاحات أقل فعالية بنسبة 40% في أفضل سيناريو، بناء على المقارنة مع المتحور “بيتا”.
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