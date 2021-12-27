فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض عبر مراكزها الإشرافية، حملة “مكارم الأخلاق”، بتعاون العديد من الجهات الأمنية والحكومية، والتعليمية، ومراكز الشرط، والمجمعات الطبية، والتجارية، والتي دشنها سابقاً معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في مكتبه بديوان الرئاسة، وأطلقها بالمنطقة أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – حفظه الله-.

عبارات توعوية

وتحتوي الحملة على عبارات توعوية تحث على الأخلاق الحميدة والخصال الفاضلة، والتي أُختيرت واقتبست من الآيات القرآنية، والسنة المحمدية، وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتذكر بمكارم الأخلاق، وتزرع القيم الإسلامية في مجتمعنا الكريم، وتنشر عبر الشاشات الإلكترونية، واللوحات التوعوية، وتعكس دور المملكة العربية السعودية في ذلك، بمتابعة رئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ الدكتور محمد القرني، لتفعيل الشراكات بكافة القطاعات.

كمال الدين بكمال الخُلق

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الحملات التوعوية تسير وفق خطة استراتيجية أُعدت من قبل وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة، وتعمل إدارة التوعية والتوجيه بالفرع على تنفيذها مع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض وهيئات المحافظات التابعة، وتستمر وفق مدة محددة لتحقق من خلالها النتائج المرجوة بإذن الله، والتي تهدف إلى بيان أن كمال الدين بكمال الخُلق، والتحذير من الأخلاق السيئة والمنافية للأخلاق الحميدة والقيم الإسلامية، موضحاً أنها من سمات القدوة، وبيان أثرها في تزكية النفوس وتهذيبها.

وثمن “الشبانات” تعاون الجهات في تفعيل الحملة، والذي يعكس تكاتف القطاعات الحكومية والمؤسسات لتتكامل وتؤدي مهامها على أكمل وجه، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، لنشر التعاليم الدينية والقيم والأخلاق الفاضلة.