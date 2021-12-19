يعمل تطبيق واتساب على تجربة ميزة جديدة مفيدة لمشرفي المجموعات، ويتم حاليا اختبار الميزة على الإصدار 2.22.1.1 من أندرويد.

وبعد إطلاق هذه الميزة، سيكون بمقدور مشرفي المجموعات حذف كافة الرسائل التي كتبها المشاركون في المجموعة؛ وذلك في خاصية إضافية توفر الوقت والجهد على المشرفين.

مزايا جديدة

وبعد القيام بالإجراء المطلوب من قبل المشرف في مجموعة الواتساب ستظهر في المجموعة عبارة “تم حذف هذه الرسالة من قبل المسؤول”، أي المشرف على المجموعة.

وأشار تطبيق واتساب إلى أن هذه الخاصية الجديدة تستهدف منح مشرفي المجموعات مزايا جديدة وتحكم أفضل في الرسائل التي تنشر على المجموعة التي يشرفون عليها.

ولفت تطبيق واتساب أنه يتم حاليا تجربة هذه الخاصية بشكل مكثف، وسيتم طرحها قريباً ضمن الإصدار 2.22.1.1 من آندرويد.