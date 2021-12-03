حسم ناصر النني، والد المصري الدولي محمد النني، نجم آرسنال الإنجليزي الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن تفاوض نادي الاتحاد لضمه.

الاتحاد لم يتواصل مع محمد النني

وعلق والد محمد النني على هذه الأنباء خلال تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس 2″، قائلًا: “نادي اتحاد جدة لم يتواصل معنا مطلقًا.. لم تصلنا أي عروض من السعودية، ونفس الأمر مع تركيا”.

وتابع: “نجلي قدم مباراة جيدة أمام مانشستر يونايتد وأتمنى أن يستمر في آرسنال ويجدد عقده، ولديه عروض جيدة من إيطاليا وإنجلترا، ولكنني لن أكشف عن أسماء الأندية التي تفاوضه”.

وأكدت تقارير رحيل صاحب الـ29 عامًا عن آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليرتبط اسمه بالانضمام إلى صفوف الاتحاد، خاصة بعد وصول وكيل أعماله إلى جدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النني يخطف الأنظار

وعاد محمد النني للمشاركة بشكل أساسي مع الجانرز في مباراة مان يونايتد ضد آرسنال، ليكون الأبرز رغم خسارة فريقه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب مان يونايتد ضد آرسنال بالأمس على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.