استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة العملية التي استهدفت بها مليشيا الحوثي الإرهابية مدينة جازان بمقذوف أدى إلى

وفاة شخصين وإصابة عدد من المدنيين ، ووصفتها بالجبانة .

عمل إجرامي:

وقالت في بيان اصدرته اليوم من مقرها بتونس إن هذه العملية هي ، عمل إجرامي يضاف إلى جرائم هذه المليشيا المدعومة من إيران، وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وتهديداتها المستمرة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وعدت الأمانة العامة للمجلس في بيانها هذا العمل الإجرامي ، جريمة حرب يتوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيه، مؤكدة وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أعيانها المدنية وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

إشادة بدور القوات السعودية والتحالف:

كما اشادت الأمانة العامة للمجلس بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.