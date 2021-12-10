أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك.

تعزيز مسيرة العمل الخليجي:

وقال وزير الخارجية في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن توقيت جولة ولي العهد جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب.

وشدد على أن المملكة تعمل مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا.

زيارة ولي العهد للكويت:

كما قال فيصل بن فرحان: إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة الكويت الشقيقة لتُعبر عن المحبة الأخوية للكويت وشعبها الشقيق، على أساسٍ تاريخي وضع لبناته الأجداد-رحمهم الله- وأكمله من بعدهم أبنائهم البررة حتى نحقق معًا آمال شعوبنا وتطلعات بلدننا بالتكامل المنشود في جميع المجالات.