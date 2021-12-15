أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن هناك نتائج إيجابية توصل إليها قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية بالرياض لتعزيز التعاون والترابط والتنسيق بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيه.

وحدة الصف:

وقال وزير الخارجية في تغريدة له عبر تويتر: إن النتائج الإيجابية جاءت بهدف وحدة الصف بين أعضائه، ورغبته في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين.

وكانت أعمال القمة الخليجية رقم 42 انطلقت في العاصمة الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي.

جدول أعمال القمة الخليجية:

وناقشت الدورة الثانية والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لقادة دول المجلس.