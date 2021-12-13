قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة إنه على الرغم من وجود تحديات خاصة بـ جائحة كورونا لكن تم تحقيق العديد من المنجزات بفضل دعم القيادة الرشيدة.

#وزير_الرياضة: بالرغم من وجود تحديات تسببت بها جائحة كورونا، استطعنا بفضل الله تحقيق عدد من المنجزات.#ميزانية_السعودية2022 #واس_عام pic.twitter.com/WVnLOZFJvz

— واس العام (@SPAregions) December 13, 2021

وتحدث الأمير عبدالعزيز الفيصل خلال الجلسة الرابعة لـ ملتقى ميزانية 2022 بعنوان ” آفاق المستقبل” قائلًا: “تم تحقيق العديد من المنجزات رغم وجود جائحة كورونا وهي إطلاق أكاديمية مهد واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وتحقيق العديد من الإنجازات الإقليمية والدولية، وإطلاق استراتيجية دعم الاتحادات”.

أهم الإنجازات الرياضية

وأضاف الفيصل: “تم إطلاق أيضًا برنامج ” فخر ” لتأهيل ذوي الإعاقة، وتم إطلاق منصة نافس، التي تعطي الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي”.

وزير الرياضة يتحدث عن المساهمة برفع قيمة الناتج المحلي

وتابع الفيصل: ” هذه المساهمات الرياضية ساهمت في رفع قيمة الناتج المحلي من 2،4 مليار ريال إلى 6،5 مليار في عامين بنسبة 170%”.

وأضاف وزير الرياضة: ” تم أيضًا إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية”.