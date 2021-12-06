رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، على تشريفه وحضوره سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، والذي أقيم بمحافظة جدة.

فخر واعتزاز:

وبهذه المناسبة قال سموه: “إن حضور سمو ولي العهد لهذا الحدث العالمي الكبير والذي تستضيفه المملكة لأول مرة، مصدر فخر واعتزاز وسعادة لنا جميعًا، وهو تأكيد لحرص سموه على نهضة ونمو القطاع الرياضي، ومحفز كبير لنا لمضاعفة الجهود والعمل المستدام لتحقيق المزيد من النجاحات التي تسجل باسم بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، من خلال استضافة أكبر المنافسات الرياضية في مختلف الألعاب، وإبراز قدرات أبناء وبنات هذا الوطن وإمكاناتهم العالية”.

وأضاف سموه: “إن اهتمام سمو ولي العهد بالقطاع الرياضي ودعمه غير المحدود ومتابعته الدؤوبة لكل صغيرة وكبيرة يُجسد المكانة التي وصلت لها بلادنا – ولله الحمد -، كأحد أهم دول العالم الرائدة في استضافة أهم وأبرز المنافسات والفعاليات الرياضية، تماشيًا مع برامج ومستهدفات “رؤية المملكة 2030″، الرامية إلى تهيئة البيئة المناسبة لمجتمع حيوي رياضي لمختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين وكذلك السياح”.

خير داعم للرياضة والرياضيين:

من جانبه، عبّر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على حضوره وتشريفه لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1.

وقال سموه بهذه المناسبة: “لم يكتمل نجاح هذا الحدث الدولي الكبير على مستوى سباقات رياضة المحركات، إلا بحضور سمو ولي العهد ، والذي كان وما يزال خير داعم للرياضة والرياضيين بالمملكة، ومصدر إلهام لنا جميعًا، وما التحوّل الإيجابي الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات ومنها قطاع الرياضة، لخير دليل على رؤيته الطموحة التي جعلت بلادنا تتبوأ المكانة التي تستحقها عالميًّا، وخلال مدة زمنية قصيرة”.

ونجح المتسابق البريطاني “لويس هاميلتون” سائق فريق مرسيدس من حسم لقب سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، بعد حصوله على المركز الأول في الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من موسم سباقات الفورمولا1 لموسم 2021، بعد منافسةٍ شرسة مع الهولندي “ماكس فيرستابين” سائق فريق رد بُل الذي حلّ ثانياً، فيما خطف الفنلندي “فاليري بوتاس” المركز الثالث.

لويس هاميلتون يفوز:

وبعد نهاية السباق توّج سمو وزير الرياضة، البريطاني “لويس هاميلتون” بجائزة المركز الأول، فيما سلّم سمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الهولندي “ماكس فيرستابين” جائزة المركز الثاني، كما منح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر ، الفنلندي “فاليري بوتاس” جائزة المركز الثالث، وأخيراً تسلم مدير المهندسين بفريق مرسيدس بالسباق جائزة تقديرية من الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد .

وعبّر البريطاني هاميلتون عن سعادته بالفوز بهذا السباق حيث قال: “لقد كان حدثاً رائعاً والشعب السعودي هنا مضياف جداً، أما عن السباق فقد كان صعباً جداً، ولكن انتصرنا أخيراً، وأنا فخورٌ بالفريق، وسعيد جداً بالجمهور الذي تواجد في المدرجات”، فيما قال الهولندي “فيرستابين”: السباق كان شيقاً جداً، لقد فعلت كل ما يمكن للفوز ولكن المركز الثاني لا بأس به في الوقت الراهن، وسننتظر ماذا سيحدث في أبو ظبي”، فيما تحدث صاحب المركز الثالث الفنلدي “بوتاس” قائلاً: لم يكن سباقاً سهلاً على الإطلاق، هذه الحلبة رائعة فعلاً لأنها تستخرج أفضل ما في السائق جسدياً ومعنوياً”.

وأصبح البريطاني “هاميلتون” قريباً من تحقيق رقمٍ قياسي عالمي، والمتمثل بحصوله على اللقب الثامن، ليصبح أول سائق في تاريخ الفورمولا1 يحصد هذا العدد من الألقاب، فيما يطمحُ الهولندي “فيرستابين” من التتويج بلقبه الأول، وذلك بعد نهاية الجولة القادمة والأخيرة، والتي ستقام في العاصمةِ الإماراتية أبو ظبي، والتي ستوضّح ملامحَ البطل، لا سيما وأنهما يتقاسمان صدارة الترتيب العام، إثر تساويهما في عدد النقاط بعد سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1.