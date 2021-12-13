أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على تطلعات الوزارة في عام 2022 إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، واستضافة ما لا يقل عن 15 فعالية رياضية عالمية.

🎙| سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: نتطلع في عام 2022 إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة واستضافة ما لا يقل عن 15 فعالية عالمية #ميزانية_السعودية2022

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— وزارة الرياضة (@gsaksa) December 13, 2021

وزير الرياضة يكشف التطلعات

وتحدث عبدالعزيز الفيصل خلال ملتقى ميزانية السعودية 2022 قائلًا: ” نهدف بالعام المقبل إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة واستضافة ما لا يقل عن 15 فعالية رياضية عالمية ونرغب في رفع مساهمة القطاع الرياضي لـ الناتج المحلي إلى أكثر من 1،02% بحلول عام 2030، علمًا أنه وصلنا اليوم إلى 0،04% بعد أن كنا 0،01 % من قيمة المساهمة قبل إعلان السعودية عن رؤية 2030″.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل: “نهدف أيضًا لـ رفع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الرياضي من 15% إلى 30% بحلول عام 2030، كما نستهدف في العام المقبل لمنح 2045 رخصة للصالات والمراكز الرياضية والأندية الرياضية من خلال منصة نافس”.

زيادة عدد الوظائف إلى 100 ألف

وتابع وزير الرياضة: ” زيادة عدد الوظائف في القطاع الرياضي من 20 ألف إلى 100 ألف وظيفة بحلول عام 2030، مع الوصول إلى 1،7 مليون موهوب في 21 لعبة رياضية حتى عام 2025 من خلال أكاديمية مهد”.

وأضاف: ” نرغب في زيادة عدد اللاعبات في المملكة من 4800 إلى 8000 لاعبة في مختلف الرياضات خلال العام المقبل”.