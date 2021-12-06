توج وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفائز بسباق جائزة السعودية الكبرى لسباق فورمولا 1.

وزير الرياضة يتوج هاميلتون:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج وزير الرياضة للسائق البريطاني لويس هاميلتون بعد تتويجه بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدة.

ونجح هاميلتون في خطف نقطة أسرع لفة في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، ليعادل فيرشتابن في صدارة البطولة قبل السباق الختامي، وسيتوج الفائز في أبو ظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر.

ولي العهد يحضر فورمولا 1:

وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حضور جولة اليوم بسباق فورمولا 1 في جدة وسط احتفاء كبير من الجماهير به، في استكمال لدوره بالدعم والتحفيز لمواصلة المزيد من التألق والإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

الصقور السعودية تزين سماء جدة:

وكان فريق الصقور السعودية قد شارك في استعراض قبل انطلاق جائزة السعودية الكبرى stc لسباق سيارات فورمولا، مساء اليوم الأحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).