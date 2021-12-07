اعتمد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الدليل التنظيمي الإجرائي للإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في الوزارة.

وزير الرياضة يعتمد الدليل التنظيمي

ويهدف الدليل الذي اعتمده وزير الرياضة إلى تفعيل الجمعيات الرياضية كمنظمات غير ربحية في القطاع الرياضي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونحو نمو القطاع غير الربحي وتمكينه.

أهداف دليل تنظيم إدارة الجمعيات والمؤسسات

ويهدف الدليل الإجرائي للإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية الرياضية كمنظمات غير ربحية في القطاع الرياضي، وإعداد الضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة أنشطتها المختلفة.

كما أنه يوضح الإجراءات الرسمية المعتمدة بما يسهم في تفعيل دور الجمعيات الأهلية الرياضية، بالإضافة إلى تكثيف التعاون وتكامل الجهود بين وزارة الرياضة والجمعيات الأهلية الرياضية المعتمدة.