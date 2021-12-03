قاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، سيارة فريق ويليامز Fw07/01، وذلك في سباق الفورمولا المقام حاليًّا في مدينة جدة حيث رعت السيارة الخطوط الجوية السعودية.

وسبق لـ هذه السيارة الفوز بجائزة هولندا الكبرى عام 1979 وتمت قيادتها بواسطة السائق داريو فرانشيتي بطل العالم في سلسلة Indy Car 4 مرات على مضمار حلبة كورنيش جدة.

لويس هاميلتون يتصدر في التجارب الأولى بـ سباق الفورمولا:

وفي وقت سابق من اليوم، تصدر السائق البريطاني لويس هاميلتون قائمة أسرع 10 سائقين في التجارب الأولى لـ فورمولا 1 في السعودية.

وجاء لويس هاميلتون أولًا، يليه ماكس فيرشتاين، ثالثًا فالتيري بوتاس، رابعًا بيار غاسلي، خامسًا أنطونيو جيوفينازي، سادسًا كارلوس ساينز، سابعًا شارل لوكلير، ثامنًا دانييل ريكاردو، التاسع فيرناندو ألونسو، العاشر سيباستيان فيتيل”.

ويقود السائقون في الحلبة للمرة الأولى اليوم؛ من أجل إيجاد معايير الضبط المثالية للحصة التأهيلية والسباق.

إنطلاق التجارب الثالثة بـ سباق الفورمولا غدًا:

وسيقام، يوم غد السبت ، التجارب الثالثة والحصة التأهيلية، واللمسات الأخيرة لتوازن السيارات في التجارب الثالثة، وسيتنافس السائقون لتسجيل أسرع التواقيت في الحصة التأهيلية، وستحدد النتيجة ترتيب انطلاق السائقين في فورمولا .

وينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا، بعد غدٍ الأحد، وسيكون هناك 50 لفة في حلبة كورنيش جدة مليئة بالتجاوزات وإستراتيجيات تبديل الإطارات.

ويسجل أصحاب المركز الـ10 الأولى النقاط، ويحصل صاحب أسرع لفة على نقطة إضافية، وسيتم تكريم أصحاب المركز الـ3 الأولى على منصة التتويج.