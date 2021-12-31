تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا، حيث رافقه خلال الجولة وكلاء الوزارة وأمين عام الفروع ومدير عام الفرع بمنطقة الجوف، ضمن برنامج زيارته الحالية لتفقد احتياجات المنطقة من قطاعات الشؤون الإسلامية وتدشين عدد من البرامج والمبادرات.

جولة وزير الشؤون الإسلامية:

وتجول بمرافق المركز وأقسامه والمكتبة العلمية واستمع لشرح وافي عن المركز ومناشطه والبرامج العلمية والدعوية التي يقدمها، كما التقى بالموظفين في مكاتبهم وتفقد احتياجاتهم واستمع لمتطلباتهم واستفساراتهم وأجاب عليها.

دعم ومساندة:

من جانبه، شكر مدير مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا الشيخ خالد جمال الضويحي باسمه ونيابة عن زملائه الدعاة ومنسوبي المركز لهذه الزيارة والتي وصفها بالدعم والمساندة للمركز للقيام بواجباته في تحقيق رسالة الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر مفاهيم الإسلام وتعاليمه، وقيم الوسطية والاعتدال وترسيخ اللحمة الوطنية.