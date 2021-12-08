قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بزيارة تفقدية لفرع الوزارة بمنطقة عسير صباح اليوم الأربعاء للوقوف على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها وتدشين عدد من البرامج الدعوية بالمنطقة.

جولة وزير الشؤون الإسلامية

وقد استهل الوزير الزيارة بعقد اجتماع بفضيلة مدير عام الفرع ومديري الإدارات بالفرع والمحافظات وناقش الاحتياجات والمشاريع التي ينفذها الفرع، بحضور عدد من أصحاب السعادة والفضيلة وكلاء الوزارة، وفضيلة الأمين العام للفروع ومديري الموارد البشرية والشؤون المالية بالوزارة.

وقُدّم في بداية الاجتماع عرض مرئي لمنجزات الفرع شمل البرامج الدعوية ومشاريع التشغيل والصيانة وبناء المساجد والتوظيف والبرامج التقنية التي نفذها الفرع خلال ثلاث سنوات.

تدشين مبادرتين دعويتين

عقب ذلك دشّن مبادرتين دعويتين الأولى حماية جناب التوحيد والثانية التحذير من خطر السرورية وبيان صفاتها، حيث تنفذ الأولى منها على مدار عام كامل بجميع مساجد وجوامع المنطقة، فيما تنفذ الثانية على مدى شهر كامل عبر محاضرات وندوات علمية للتحذير من خطر السرورية على الدين والوطن.

وعقب الاجتماع شرف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفل الاستقبال المعد بهذه المناسبة والذي استهل بكلمة لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير.

إثر ذلك ألقى الوزير كلمةً أشاد فيها بما تجده الوزارة وقطاعاتها المختلفة من دعم ورعاية تامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين يبذلان الغالي والنفيس لخدمة بيوت الله والعناية بها وتوفير كل الدعم لهذه كي تقوم الوزارة وفروعها بالأعمال المناطة بها على أكمل وجه.

وأردف بقوله: وأرجو أن يقوم الدعاة بواجبهم في الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصافية والتحذير من الجماعات المتطرفة، ومعالجة القضايا المستجدة من خلال الطرح المتزن والجيد والأخذ في ذلك من العلماء الراسخين.

وشدد على أهمية الاحتساب في سبيل الدعوة إلى الله ومضاعفة الجهد فالداعية هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت دعوته موافقةً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أكد معاليه على الدور المنوط بمراقبي المساجد من الإشراف والمتابعة للمساجد ومنسوبيها ورفع التقارير الدورية والتي تبرء ذمتهم أمام الله فيما يقومون به.

وقال معاليه أن الجميع بدءًا من الوزير إلى أصغر موظف لا بد وأن يتشرف بخدمة المواطنين والمقيمين وأن يراعي حقوقهم وفق منطلقات إسلامية وأن يجتهد الجميع في إبراء ذمتهم أمام الله.

منجزات فرع الوزارة بعسير

كما نوه بما قدمه الفرع من منجزات وأعمال لتحقيق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها والحرص على الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على الاحتياجات وتقديم كافة الدعم للنهوض بالعمل وتطويره والتعاون فتتحقق الرؤى والتطلعات، ومتابعة سير العمل وتطويره للارتقاء للمستوى المأمول.

عقب ذلك تجول بمرافق الفرع ومكاتب الإدارات والأقسام فيه والتقى بالموظفين واطلع على أعمالهم واستمع لاستفساراتهم وأجاب عليها، كما حثهم على بذل المزيد للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يحق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.