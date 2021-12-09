افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء أمس بأمانة منطقة عسير، ملتقى الأئمة والخطباء والمراقبين ورؤساء جمعيات الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم الأول بمنطقة عسير، الذي نظمه فرع الوزارة بالمنطقة.

دعم القيادة المستمر

وألقى معاليه كلمة نوه فيها بالدعم غير المحدود الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة – حفظها الله – الذي مكنها من القيام بواجبها للعناية ببيوت الله وكتابه الكريم ونشر الدعوة وقيم الإسلام السمحة وفق منهج الوسطية والاعتدال وخدمة الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج.

وزير الشؤون الإسلامية يشيد بجهود العلماء

وأوضح أن المنبر له مكانه عظيمة بالإسلام وأن العمل العظيم الذي يقوم به أصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنين والخطباء والدعاة يجمع بين عدة وظائف هي الدعوة والإرشاد والتوعية ، مؤكداً أن المسؤولية على الدعاة كبيرة في الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر عقيدة التوحيد الصافية والمحافظة على المكتسبات الوطنية وحماية المجتمع من الأفكار الهدامة .

ودعا معالي وزير الشؤون الإسلامية مراقبي المساجد والإداريين إلى ضرورة العمل في خدمة بيوت الله ومتابعتها والرفع باحتياجاتها.