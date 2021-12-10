زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط محافظ خميس مشيط سابقًا في منزله، في إطار زيارته الحالية لمنطقة عسير لتفقد قطاعات الوزارة وتدشين المشاريع والبرامج الدعوية التي ينفذها الفرع.

ابن مشيط يثني على زيارة وزير الشؤون الإسلامية

ورحب الشيخ عبدالعزيز بن مشيط بالوزير آل الشيخ والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الزيارة التي يقوم بها للمنطقة هي عمل مقدر وتجسد العناية والرعاية لكافة أعمال الوزارة المهمة بالمنطقة، كما طالب معاليه برفع شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على ما يبذلانه لخدمة الوطن والمواطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

وقال ” عبدالعزيز بن مشيط “: إن مما يلاحظه الجميع من أبناء المنطقة هو الدور الذي تقوم وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة بيوت الله وجمعيات الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم كي تقوم بدورها المنوط بها وفق التطلعات، كما وصف تطبيق الاحترازات الصحية بالمساجد لمنع انتشار فيروس كورونا بالنموذج المشرف الذي ساهم في حماية المصلين من الوباء وهو عمل متميز قدمته الوزارة في زمن الجائحة.

أحد رجالات الدولة الأوفياء

من ناحيته، عبر وزير الشؤون الإسلامية عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالشيخ عبدالعزيز بن مشيط أحد رجالات الدولة الأوفياء الذي يعملون لما فيه الخير للوطن، كما أكد معاليه أن توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله- هو تقديم الدعم والمساندة للمواطن والمقيم ويؤكدون أهمية قيام المسؤولين بالزيارات الميدانية لتفقد قطاعاتهم وتلمس الاحتياجات والوقوف على المشروعات التنموية.

إثر ذلك شرف معالي وزير الشؤون الإسلامية حفل الغداء الذي أقامه الشيخ عبدالعزيز بن مشيط تكريمًا له بحضور أعيان ووجهاء المجتمع وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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