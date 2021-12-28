اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على صحة المتطوع يحيى علي آل مزهر، الذي سقط من على أحد السلالم داخل المسجد آل بجاد شمال غرب مدينة أبها، مما أدى إلى كسر في ساقه وأجريت له عملية عاجلة في مستشفى عسير المركزي.

وزير الشؤون الإسلامية يُكلف بزيارة المصاب

وأجرى آل الشيخ، عصر اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا، بالمتطوع آل مزهر، عقب تلقيه نبأ الحادث، حيث كلّف مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ أحمد الخيري، بزيارة المصاب والاتصال على الوزير مباشرة للاطمئنان على حالته وصحته هاتفيًا.

آل مزهر يشكر آل الشيخ

من جانبه شكر آل مزهر، وزير الشؤون الإسلامية على اللفتة الكريمة والمشاعر الصادقة والنبيلة التي أبداها، وقال إن اتصال الوزير خفف معاناته وهي دليل على أن المسؤولين دائمًا قريبين من المواطنين.

وأضاف: “هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الحكيمة والمسؤولين في هذا البلد الكريم”.