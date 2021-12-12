أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن السيناريو الأعلى لميزانية 2022 قد يسجل فائضًا بنحو 175 مليار ريال، وأن الناتج غير النفطي سينمو 4.8% في عام 2022.

وزير المالية السعودي: جهود الحكومة مستمرة في تمكين القطاع الخاص في المملكة

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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 12, 2021

وقال الجدعان خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان ميزانية 2022: إن جهود الحكومة مستمرة في تمكين القطاع الخاص في المملكة، وأن القطاع الخاص سجل نموًّا بنسبة 7%.

استمرار فوائض الميزانية:

كما تناول وزير المالية أبرز المؤشرات المالية في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، مؤكدًا أن هناك توقعات باستمرار فوائض الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك حالة من عدم اليقين حول تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ولهذا سيتم استخدام الفوائض القادمة لزيادة الاحتياطيات وتقوية المركز المالي للمملكة.