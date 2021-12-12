أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن المملكة تجاوزت الجزء الأصعب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

تجاوز تداعيات كورونا:

وقال الجدعان خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان ميزانية 2022: إن الحكومة ملتزمة بسقوف الإنفاق على المدى المتوسط، مشددًا على أن أرقام الميزانية دليل على تجاوزنا لتداعيات الجائحة.

وكشف وزير المالية أن إجمالي ما سينفق في المملكة حتى 2030 نحو 27 تريليون ريال، حيث سيتم استخدام الفوائض القادمة لزيادة الاحتياطيات وتقوية المركز المالي.

138 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية:

وأوضح أن جهود الحكومة مستمرة في تمكين القطاع الخاص في المملكة، حيث خصصت الميزانية 185 مليار ريال لقطاع التعليم و138 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية.

وتابع أن الفوائض المتوقعة في عام 2023 نحو 27 مليار ريال.