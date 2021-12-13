أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن هناك توجهًا لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة في حال تحسن الوضع الاقتصادي .

وأضاف الجدعان خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان ميزانية 2022: أن الأولوية الآن هي تعزيز النمو أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية.

خفض البطالة:

وتابع وزير المالية: نهدف إلى خفض البطالة إلى7% بحلول 2030، والجهود الحكومية خلال الجائحة حدت من ارتفاع نسبة البطالة.

وكشف أنه يتم إعادة النظر ببعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، وأن حق الاعتراض مكفول للشركات على مطالبات هيئة الزكاة.

10 شركات عالمية:

وشدد الجدعان على أن ميزانية 2022 تتضمن إنشاء منطقة تقنية حرة للوصول إلى أكثر من 10 شركات عالمية، كما أنها تطلق مسارًا للتميز للابتعاث لـ 32 تخصصًا جديدًا في 70 جامعة عالمية.