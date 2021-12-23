أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مطار الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق العمليات الأرضية (مطار الرياض).

– مدير مناوب بالمطار (مطار الرياض).

– منسق مكتب المساعدة (جدة).

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)