أعلنت شركة آركو للاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت شركة آركو للاستقدام، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المراجعة الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– مدير تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت شركة آركو للاستقدام، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)