أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير تنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التطوير التنظيمي، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مشرف المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الهندسة).

– مدير مكتب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)