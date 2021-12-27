أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي قيادي ملفات ووثائق، أخصائي إداري ملفات ووثائق”، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية:

– وثائق.

– المكتبات والمعلومات.

– إدارة المعلومات.

– علم المعلومات.

– دراسات المعلومات.

شروط وظائف وزارة الصحة:

وبيّنت وزارة الصحة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الصحة:

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بموقعها الإلكتروني (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/ 5/ 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 1/ 6/ 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)