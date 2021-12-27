أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة السعودية للتموين:

وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير العمارة والحماية والدفاع (جدة).

– مشرف المشتريات الفنية والإقليمية (الدمام).

التقديم على وظائف السعودية للتموين:

وأوضحت شركة السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)