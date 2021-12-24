أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية:

وأبرزت إدارة المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، الاقتصاد الكلي، العلوم السياسية والدبلوماسية العامة).

– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف مركز الشراكات الإستراتيجية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)