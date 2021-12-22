أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف متابعة أعمال اللجان والمجالس (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة العامة، أو العلوم الإدارية).

– أخصائي متابعة وإدارة الأولويات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي نظم (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب، أو هندسة نظم المعلومات، أو هندسة البرمجيات، أو شبكات).

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)